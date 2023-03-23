Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СМИ: Сын губернатора Красноярского края Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии

Евгений Жуков
В мире
СМИ: Сын губернатора Красноярского края Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии
Отец Артема Усса, Александр / Фото: Администрация президента РФ

Бизнесмен и сын губернатора Красноярского края Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста после того, как Апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в Соединенные Штаты. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает La Stampa.

По данным издания, днем 22 марта он сломал свой электронный браслет и вышел из квартиры. Когда на место прибыли карабинеры, он уже скрылся, говорится в статье.

Миланский суд одобрил экстрадицию предпринимателя Усса в США накануне. В Соединенных Штатах предпринимателю предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.

Осенью прошлого года власти США выдвинули обвинения против пяти граждан России и двух нефтетрейдеров по факту уклонения от санкций и отмывания денег. Одним из подозреваемых оказался Артем Усс.

В свою очередь отец обвиняемого Александр Усс заявил, что инкриминирование американскими властями его сыну уклонения от санкций и отмывания денег имеет политический окрас.

В октябре 2022 года Усса также заочно арестовали и объявили в федеральный розыск в России. На Родине его обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере. Наказание за данное преступление предполагает до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Аресты Предприниматели Италия Экстрадиция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте