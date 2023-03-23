СМИ: Сын губернатора Красноярского края Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии

Отец Артема Усса, Александр / Фото: Администрация президента РФ

Бизнесмен и сын губернатора Красноярского края Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста после того, как Апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в Соединенные Штаты. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает La Stampa.

По данным издания, днем 22 марта он сломал свой электронный браслет и вышел из квартиры. Когда на место прибыли карабинеры, он уже скрылся, говорится в статье.

Миланский суд одобрил экстрадицию предпринимателя Усса в США накануне. В Соединенных Штатах предпринимателю предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.

Осенью прошлого года власти США выдвинули обвинения против пяти граждан России и двух нефтетрейдеров по факту уклонения от санкций и отмывания денег. Одним из подозреваемых оказался Артем Усс.

В свою очередь отец обвиняемого Александр Усс заявил, что инкриминирование американскими властями его сыну уклонения от санкций и отмывания денег имеет политический окрас.

В октябре 2022 года Усса также заочно арестовали и объявили в федеральный розыск в России. На Родине его обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере. Наказание за данное преступление предполагает до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.