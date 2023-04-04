Сын губернатора Красноярского края Усса сообщил, что находится в России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Сын губернатора Красноярского края Артем Усс заявил, что находится на территории России. Об этом стало известно во вторник, 4 апреля.

— Я в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди, — рассказал бизнесмен РИА Новости.

24 марта стало известно, что сын губернатора Красноярского края Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии. По версии местной полиции, россиянин перерезал специальный браслет и скрылся. Итальянская пресса предположила, что побег был организован российскими спецслужбами. Подробнее о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

В октябре 2022 года сына губернатора Красноярского края Артема Усса арестовали в Италии из-за уклонения от санкций и отмывания денег. 21 марта Миланский суд одобрил экстрадицию Усса в США по двум из четырех пунктов обвинения.

Примечательно, что на территории РФ Артем Усс также объявлен в розыск. Его обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере.