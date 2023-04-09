Губернатор Красноярского края Усс поблагодарил всех, кто помог вернуться в Россию его сыну

Фото: пресс-служба Совфеда

Губернатор Красноярского края Александр Усс поблагодарил всех, кто переживал за судьбу его сына Артема и помог ему вернуться в страну. Обращение опубликовали в воскресенье, 9 апреля, в Telegram-канале главы региона.

По его словам, ситуация местами казалась безнадежной, но он верил, что все будет хорошо. Глава региона подчеркнул, что путь был сложным, но «такие невероятные события могут проходить только по воле Божьей».

Отдельно Усс поблагодарил за поддержку президента России Владимира Путина. Он отметил положительные черты российского лидера.

— Он не просто руководитель нашего государства, он человек с большим и открытым сердцем, — сказал Усс в своей речи.

В октябре 2022 года Артема Усса арестовали в Италии за уклонение от санкций и отмывание денег. Его отец выразил уверенность, что предъявленное сыну обвинение имеет политический окрас. 21 марта Миланский суд одобрил экстрадицию Усса в США по двум из четырех пунктов обвинения. Мужчину задержали в Италии по международному ордеру.

Примечательно, что в России бизнесмена также разыскивали по подозрению в легализации средств в особо крупном размере.

4 апреля российский бизнесмен Артем Усс прибыл в Россию после побега из-под домашнего ареста в Италии. После этого мужчина самостоятельно прибыл в следственный департамент МВД в Москве, где ему изменили меру пресечения.