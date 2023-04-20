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Женщина украла деньги из банкомата в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Женщина украла деньги из банкомата в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Московская область, рабочий посёлок Серебряные Пруды, Советская улица Карта всех событий

В Подмосковье женщина украла из банкомата деньги, оставленные предыдущим клиентом. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области в четверг, 20 апреля.

По данным ведомства, преступление произошло в отделении банка на Советской улице в городском округе Серебряные Пруды. Местная жительница сняла с карты деньги, но забыла забрать купюры из банкомата. Когда к аппарату подошла следующая клиентка, она увидела чужие деньги и забрала их себе. После чего продолжила выполнять свою операцию.

Через некоторое время забывчивая женщина вернулась за деньгами, однако злоумышленница ничего не рассказала о своей находке и скрылась с похищенными деньгами. Нанесенный ущерб превысил 23 тысячи рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Потерпевшая обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую. Ею оказалась 49-летняя местная жительница. Женщина признала свою вину и вернула пострадавшей деньги.

Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Другая кража произошла в центре столицы. Неизвестные вынесли иконы, золотые монеты и антиквариат из квартиры экс-советника главы Роскосмоса Владимира Устименко. Известно, что к преступлению может быть причастна супруга потерпевшего.

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