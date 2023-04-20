Столичные автомобилисты воспользовались перехватывающими парковками около трех тысяч раз

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Около трех тысяч раз столичные автомобилисты воспользовались новыми бесплатными перехватывающими парковками возле станций метро. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Месяц назад в городе появились еще семь таких парковок. Они располагаются возле станций метро, а также Московского центрального кольца (МЦК) и Московского центрального диаметра (МЦД).

Таким образом, водители могут оставить свои автомобили и воспользоваться городским транспортом. Кроме того, это позволяет снизить загруженность дорог.

— Чтобы воспользоваться перехватывающей парковкой бесплатно, нужно с 05:30 до 02:00 совершить не меньше двух поездок на метро, МЦК или МЦД, первая из которых — от ближайшей к парковке станции, — пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

За первые три месяца 2023 года в центре Москвы зафиксировали 136 тысяч нарушений правил парковки. При этом 12 тысяч машин были припаркованы в зоне действия знака «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», их переместили на спецстоянку, а водителей оштрафовали на три тысячи рублей.