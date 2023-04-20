Более 130 тысяч нарушений правил парковки зафиксировали с января по март в центре Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В центре Москвы за первые три месяца 2023 года зафиксировано 136 тысяч нарушений правил парковки. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 20 апреля.

При этом 12 тысяч машин были припаркованы в зоне действия знака «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», их переместили на спецстоянку. Все нарушители были оштрафованы на три тысячи рублей, они также оплатили эвакуацию автомобиля.

Telegram-канал «Дептранс Москвы» призвал жителей столицы парковаться только в разрешенных местах.

Эксперты Роскачества рассказали москвичам, как правильно парковаться возле дома. Также они объяснили, куда жаловаться на нарушение правил.