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Более 130 тысяч нарушений правил парковки зафиксировали с января по март в центре Москвы

Степан Жирнов
Город
Более 130 тысяч нарушений правил парковки зафиксировали с января по март в центре Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В центре Москвы за первые три месяца 2023 года зафиксировано 136 тысяч нарушений правил парковки. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 20 апреля.

При этом 12 тысяч машин были припаркованы в зоне действия знака «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», их переместили на спецстоянку. Все нарушители были оштрафованы на три тысячи рублей, они также оплатили эвакуацию автомобиля.

Telegram-канал «Дептранс Москвы» призвал жителей столицы парковаться только в разрешенных местах.

Эксперты Роскачества рассказали москвичам, как правильно парковаться возле дома. Также они объяснили, куда жаловаться на нарушение правил.

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