Грузовик перевернулся из-за резкого поворота на Коровинском шоссе

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, Коровинское шоссе, 1А Карта всех событий

На севере столицы из-за резкого поворота перевернулся грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 20 апреля.

Авария произошла на Коровинском шоссе в районе дома № 1а. Инцидент попал в объектив видеокамеры.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

На место происшествия прибыли оперативные службы города. Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», движение в районе ДТП затруднено.

Другая авария произошла в центре Москвы. Автомобиль столкнулся с мотоциклом на Никольской улице. В результате ДТП некоторое время движение было серьезно затруднено.