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Грузовик перевернулся из-за резкого поворота на Коровинском шоссе
Москва, Коровинское шоссе, 1А Карта всех событий
На севере столицы из-за резкого поворота перевернулся грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 20 апреля.
Авария произошла на Коровинском шоссе в районе дома № 1а. Инцидент попал в объектив видеокамеры.
На место происшествия прибыли оперативные службы города. Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», движение в районе ДТП затруднено.
Другая авария произошла в центре Москвы. Автомобиль столкнулся с мотоциклом на Никольской улице. В результате ДТП некоторое время движение было серьезно затруднено.
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