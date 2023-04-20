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Грузовик перевернулся из-за резкого поворота на Коровинском шоссе

Степан Жирнов
Происшествия
Грузовик перевернулся из-за резкого поворота на Коровинском шоссе
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Москва, Коровинское шоссе, 1А Карта всех событий

На севере столицы из-за резкого поворота перевернулся грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 20 апреля.

Авария произошла на Коровинском шоссе в районе дома № 1а. Инцидент попал в объектив видеокамеры.

Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

На место происшествия прибыли оперативные службы города. Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», движение в районе ДТП затруднено.

Другая авария произошла в центре Москвы. Автомобиль столкнулся с мотоциклом на Никольской улице. В результате ДТП некоторое время движение было серьезно затруднено.

Район Западное Дегунино Москва ДТП грузовик Северный административный округ (САО)
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