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Приметы и советы

Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга анонимно отчитались о доходах

Евгений Жуков
Финансы
Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга анонимно отчитались о доходах
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга отчитались о своих доходах в новом формате. Соответствующий документ был опубликован пресс-службой парламента в четверг, 20 апреля.

В отчетности фигурируют только слово «депутат» и его номер, а настоящие имена политиков при этом не приведены. При этом принцип присвоения номера каждому отдельному депутату доподлинно неизвестен.

В пресс-службе заксобрания лишь ответили, что все сведения были опубликованы в соответствии с данными, предоставленными самими депутатами, «в полном объеме и в установленном законом сроке и порядке».

Согласно документу, больше всего заработал «депутат 27», а именно 106 миллионов рублей. Наименьший доход имел «депутат 37» — около 2,7 миллиона.

Первое место по числу зарегистрированной недвижимости стал «депутат 13», который задекларировал 22 объекта. Большинство депутатов отчитались о том, что им принадлежит одно транспортное средство или больше. Лидером по числу транспортных средств стал «депутат 5» — в его распоряжении целых три таких средства, передает РБК.

Однако некоторые депутаты сделали публичными свои декларации. К таковым относится председатель заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, а также депутаты от «Яблока» Борис Вишневский и Александр Шишлов.

6 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде — без персональных данных.

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