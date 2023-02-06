Путин подписал закон, отменяющий публикацию деклараций парламентариев

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде без персональных данных с 1 марта этого года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 6 февраля.

Документ запрещает публиковать в Сети персональные данные депутатов и сенаторов в отчетной информации по доходам и расходам. До публикации отныне допускаются только обобщенные и статистические данные.

Также согласно закону, муниципальные и региональные депутаты, осуществляющие полномочия на непостоянной основе, имеют право не предоставлять декларации. При этом отсутствие таких депутатов без уважительных причин на заседаниях законодательного органа шесть месяцев подряд может стать поводом для их отставки, говорится в документе.

В этот же день глава государства подписал закон об обязательном сборе геномной информации у осужденных и подозреваемых. Теперь собирать пробы ДНК планируют у всех осужденных, подозреваемых, а также при административном аресте.