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Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации у всех подозреваемых

Араз Салехов
Общество
Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации у всех подозреваемых
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации у осужденных и подозреваемых. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 6 февраля.

Как уточняется в законе, собирать пробы ДНК планируют у всех осужденных, подозреваемых, а также при административном аресте.

25 января Государственная дума приняла закон об обязательном сборе геномной информации у всех осужденных и подозреваемых россиян, а также при административном аресте.

17 января Министерство юстиции России подготовило проект закона, который смягчает некоторые нормы содержания тех, кто находится под следствием, а также самих заключенных. Согласно законопроекту, в изоляторах разрешается использовать различные средства надзора, при этом администрация должна уведомлять об их применении под расписку.

Согласно действующему законодательству, в Российской Федерации нет более сурового наказания, чем пожизненное лишение свободы. В конце года в России вынесли сразу пять пожизненных приговоров. Среди осужденных — сенатор, маньяки и массовый убийца. Подробнее о том, кого и за что приговорили к высшей мере, — в материале «Вечерней Москвы».

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