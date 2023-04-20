Детский сад на 150 мест построят в Южном Бутове

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Трехэтажный детский сад на 150 мест планируется возвести в Южном Бутове на Варшавском шоссе. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— В новом детском саду на Варшавском шоссе предусмотрено шесть групп. Для фасадов выбраны универсальные цвета — темно-коричневый и белый, которые разбавлены желтыми вставками в зонах входных групп и оконных проемах, — рассказал он.

По словам Кузнецова, общая площадь здания будет достигать 3,83 тысячи квадратных метров. Детский сад возведут в составе комплексной жилой застройки, которая появится на месте бывшей промышленной зоны Бутово.

Для отделки фасадов здания будет использована матовая бетонная плитка. Оконные алюминиевые профили выполнят в графитовом оттенке, а декоративные наличники и откосы изготовят из стального листа. Они будут выкрашены в желтый цвет, передает слова архитектора официальный сайт мэра Москвы.

С 2011 года в Москве было построено свыше 900 социальных объектов. Их появление — часть сбалансированной программы по обеспечению районов школами, детскими садами, больницами и поликлиниками, объектами культуры, спорта.

Кроме того, в этом году только в Северном административном округе будет построено 10 таких объектов на 4075 мест. Так, в районе Молжаниновский возведут школу на 1100 мест со спортивным комплексом и детский сад на 350 мест с бассейном в Новоподрезкове.