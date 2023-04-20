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«Патологическое воздействие на организм»: чем опасно одновременное заражение коронавирусом и корью

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Патологическое воздействие на организм»: чем опасно одновременное заражение коронавирусом и корью
Фото: Unsplash

В России ожидают всплеск заболеваемости новым подвариантом коронавируса «арктур» к концу мая. Кроме того, эпидемиологическая ситуация с корью ожидаемо осложняется, болезнь зарегистрирована в 44 регионах. «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста, кандидата медицинских наук Сергея Вознесенского, чем опасно одновременное заражение коронавирусом и корью.

По словам специалиста, на сегодняшний день не зафиксировано ни одного одновременного заражения корью и коронавирусом ни у одного из пациентов. Однако исключать такую возможность нельзя.

— Практически я не встречал таких случаев. Однако теоретически исключить это нельзя. Клетки-мишени и рецепторы, к которым присоединяются вирусы, разные. Учитывая то, что мы уже знаем об одновременном заражении гриппом и коронавирусом, полностью исключить такую возможность нельзя. Но вероятность невысока. У этих заболеваний разный инкубационный период. Одно заболевание может привести к уровню повышения интерферонов — веществ, которые защищают организм от вирусов. А второе заболевание не сможет развиться, — сказал он.

Эксперт отметил, что одновременное течение кори и коронавируса будет проходить в тяжелых формах и приведет к развитию осложнений.

— При одновременном заражении коронавирусом и корью заболевания будут протекать в более тяжелых формах. Один вирус не является антагонистом другого. Произойдет их скоординированное патологическое воздействие на организм с развитием серьезных осложнений, — считает Вознесенский.

До этого Вознесенский рассказал, что новый подвариант коронавируса «арктур», первые случаи заражения которым недавно были выявлены в России, не сильно отличается от прочих версий COVID-19. По его словам, у человека повышается температура, могут быть умеренная интоксикация и явления от заложенности носа до кашля. Эксперт предупредил, что «арктур» обладает высокой вирулентностью, то есть может быстро распространяться между людьми.

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