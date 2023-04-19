Инфекционист Вознесенский назвал симптомы подварианта COVID-19 «Арктур»

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Новый подвариант коронавируса «Арктур», первые случаи которого недавно были выявлены в России, не сильно отличается от прочих версию COVID-19. Симптомы его также схожи с классическими симптомами кооронавируса. Такое мнение высказал врач-инфекционист Сергей Вознесенский.

— Повышается температура, может быть умеренная интоксикация и явления от заложенности носа до кашля, — рассказал он.

По словам врача, «Арктур» обладает высокой вирулентностью, то есть, может быстро распространяться между людьми. В то же время ученые считают, что эпидемию тяжелых форм болезни новый подвариант вызвать не способен, передает слова Вознесенского «Москва 24».

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