Суд арестовал мужчину, который чуть не задушил свою жену в присутствии детей

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Литовский бульвар Карта всех событий

Суд арестовал 25-летнего мужчину, которого подозревают в покушении на убийство собственной жены. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 20 апреля.

По ее словам, с учетом позиции Черемушкинской межрайонной прокуратуры суд решил отправить подозреваемого в СИЗО до 18 июня 2023 года. Его обвинили по статье «Покушение на убийство». Мужчина признал свою вину.

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— Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой, — подчеркнула Нефедова.

Преступление, о котором идет речь, произошло в квартире жилого дома на Литовском бульваре 18 апреля. Мужчина поссорился с 29-летней супругой и начал ее душить в присутствии двух детей.

Женщина потеряла сознание, после чего была госпитализирована. В данный момент она остается в больнице, где ей оказывают медицинскую помощь.