Малый драматический театр в Санкт-Петербурге перенес спектакли «Гамлет» с Козловским

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Малый драматический театр — Театр Европы в Санкт-Петербурге объявил о переносе на месяц двух спектаклей «Гамлет» с участием актера Данилы Козловского в главной роли, намеченных на 20 и 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

— К нашему огромному сожалению, спектакли «Гамлет», назначенные на 20 и 21 апреля, мы вынуждены перенести на 21 и 22 мая соответственно, — сказано в сообщении.

В театре добавили, что приобретенные зрителями билеты остаются действительными. При этом в пресс-службе выразили надежду на то, что спектакли все-таки состоятся, передает официальный сайт театра.

Спектакль «Гамлет» идет на сцене театра с 2016 года. Помимо Козловского, в постановке принимают участие Елизавета Боярская, Ксения Раппопорт и другие артисты.

В марте Козловский вместе с артисткой Оксаной Акиньшиной вернулся из США, где проживает бывшая возлюбленная актера Ольга Зуева с их общей дочерью Одой-Валентиной.

Вскоре после этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского по статье о дискредитации армии России. Он также обвинил актера в том, что он якобы сбежал из России в США.