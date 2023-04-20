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Авиакомпания «Россия» запустит ежедневные рейсы из Москвы в Калининград

Евгений Силаев
Город
Авиакомпания «Россия» запустит ежедневные рейсы из Москвы в Калининград
Фото: Unsplash

С июня 2023 года авиакомпания «Россия» будет совершать ежедневные рейсы из Москвы в Калининград. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Как отметили в компании, данное направление является одним из самых популярных. В связи с этим с июня рейсы между Москвой и Калининградом станут ежедневными.

— Согласно расписанию, вылет рейса FV6321 из столичного аэропорта Шереметьево в 14:50, прилет в Калининград в 16:40. Вылет обратного рейса FV6322 в 17:40, прилет в 21:20. Время указано местное для каждого аэропорта, — говорится на сайте перевозчика.

Полеты будут осуществляться на самолетах Суперджет 100. Рейс сможет принять 75 пассажиров эконом-класса и 12 — в бизнес-классе.

С 30 мая 2023 года авиакомпания «Аэрофлот» планирует запустить регулярные полеты между Москвой и тунисским городом Энфида. Полеты на популярный курорт Средиземноморья будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330 три раза в неделю.

Лоукостер «Победа» 21 апреля запустит рейсы между Москвой и Самаркандом. Полеты из московского аэропорта «Внуково» будут осуществляться каждый четверг и воскресенье.

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