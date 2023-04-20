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СБУ: Попытка угона российского самолета привела к обстрелу украинского аэродрома Канатово

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СБУ: Попытка угона российского самолета привела к обстрелу украинского аэродрома Канатово
Фото: gur.gov.ua

Провалившаяся попытка угнать у украинских военных российский самолет была инициативой отдельных военнослужащих. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

— По данным следствия, этот обстрел спровоцировали самовольные действия отдельных военнослужащих, которые решили провести так называемую спецоперацию по завладению самолетом Воздушно-космических сил России, — говорится в сообщении.

Пилот самолета, утверждают в СБУ, якобы согласился перейти на сторону Украины. Однако российские ВКС узнали о месте базирования самолетов и личного состава ВВС Украины и нанесли по нему удар.

Из-за этого был убит командир воинской части, 17 человек ранены, уничтожены два истребителя. Также сильно пострадала взлетно-посадочная полоса аэродрома, передает сообщение СБУ РИА Новости.

17 апреля военнослужащие РФ уничтожили опорный пункт украинской армии с техникой и боекомплектом в Донбассе. Обнаружить места дислокации удалось при помощи воздушной разведки, после чего был нанесен точный удар по объекту противника.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.

Украина Россия Самолеты
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