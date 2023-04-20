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Приметы и советы

Краснокнижного желтоголового королька обнаружили на западе Москвы

Евгений Жуков
Город
Краснокнижного желтоголового королька обнаружили на западе Москвы
Фото: Рената Лебедева / Вечерняя Москва

Желтоголового королька, занесенного в Красную книгу Москвы, обнаружили в Западном административном округе столицы. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Об обессилевшей птице сообщили неравнодушные горожане. Она была дезориентирована в пространстве и страдала от низкой температуры тела, — говорится в сообщении.

Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды предположили, что причиной такого состояния птицы стали голод или удар о какое-либо препятствие.

Королька обследовали и оказали необходимую помощь, а после полного восстановления здоровья доставили на природную территорию и выпустили на волю.

Желтоголовый королек — самый миниатюрный обитатель России и Европы. Из-за малого размера и высокой скорости обмена веществ корольки вынуждены постоянно находиться в поиске корма, передает Telegram-канал «Городское хозяйства Москвы».

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Кроме того, в природно-историческом парке «Москворецкий» в Строгинской пойме специалисты Мосприроды обнаружили редкого лесного голубя — клинтуха.

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