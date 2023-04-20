Двое приезжих из Омска были осуждены за попытку поджечь автозак в центре Москвы

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Второй Западный окружной военный суд в четверг, 20 апреля, приговорил двух приезжих из Омска Антона Жучкова и Владимира Сергеева к 10 и 8 годам лишения свободы за разработку плана поджечь автозак в марте 2022 года в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе суда в четверг, 20 апреля.

В материале говорится, что суд признал виновным Жучкова по статье УК РФ «Приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору» и «Сбыт наркотических веществ в значительном размере». Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

При этом Сергеева суд признал виновным только по статье о теракте и приговорил к 8 годам лишения свободы. Первые три года осужденные проведут в тюрьме, затем их переведут в колонию строгого режима.

6 марта 2022 года Жучков и Сергеев были задержаны в районе Малой Бронной во время несанкционированной акции протеста. Сотрудников Росгвардии привлек рюкзак одного из них. Там оказались бутылки с зажигательной смесью, нож и газовый баллончик. После задержания они сознались, что планировали поджечь автозак, а после покончить с собой, передает ТАСС.

Осенью прошлого года столичная прокуратура напомнила об ответственности за участие в незаконных акциях.