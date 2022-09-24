Прокуратура Москвы вновь напомнила об ответственности за участие в незаконных акциях

Фото: Вечерняя Москва

Столичная прокуратура снова напомнила об ответственности за участие в незаконных акциях. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 24 сентября.

В Сети распространились сообщения, призывающие к участию в массовых протестах в центре столицы 24 сентября.

— Прокуратура Москвы предостерегает, что распространение подобных материалов в сети Интернет, социальных сетях, на форумах и иных интернет-платформах, вовлечение в противоправную деятельность пользователей сети Интернет, в том числе несовершеннолетних, а равно участие в незаконных акциях являются наказуемыми по действующему административному и уголовному законодательству, — говорится в сообщении.

Участников подобных мероприятий могут привлечь к административной ответственности по статьям «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ», а также к уголовной ответственности по статьям «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ» и «Массовые беспорядки». За это предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, за привлечение несовершеннолетних к несанкционированным акциям также предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее столичная прокуратура уже предупреждала граждан об ответственности за такие правонарушения.