Прокуратура предупредила об ответственности за участие в несогласованных массовых мероприятиях

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Прокуратура предостерегла об ответственности за призывы и участие в несогласованных с местными властями массовых мероприятиях. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в пятницу, 23 сентября.

По данным ведомства, в интернете, в том числе в социальных сетях, распространяются призывы принять участие в массовой протестной акции в центре столицы, а также к совершению других противоправных действий.

В надзорном ведомстве напомнили москвичам, что данное мероприятие не согласовано в установленном законом порядке с местными властями, так что участие в подобной акции может повлечь за собой административную или уголовную ответственность.

Статьями административного кодекса, которые может нарушить гражданин при посещении такого мероприятия, являются «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» и «Дискредитация ВС РФ».

Уголовная ответственность может наступить в случае нарушения статей «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации» или «Массовые беспорядки». За подобные преступления предусмотрено наказание, вплоть до 15 лет лишения свободы.

За привлечение к участию несовершеннолетних также предусмотрена уголовная ответственность, так как подобные мероприятия могут нести опасность для жизни и здоровья последнего. Родителям же, которые не уследили за своим ребенком, может грозить административный протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Ранее столичная прокуратура уже предупреждала москвичей об ответственности за подобные правонарушения.