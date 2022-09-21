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Прокуратура напомнила об уголовной ответственности за призывы и участие в незаконных акциях

Степан Жирнов
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Прокуратура напомнила об уголовной ответственности за призывы и участие в незаконных акциях
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Прокуратура Москвы напомнила гражданам об ответственности за участие в несогласованных массовых мероприятиях. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в среду, 21 сентября.

По информации ведомства, в интернете появились призывы к участию в публичных массовых акциях в Москве, а также к другим противоправным действиям. Данные мероприятия не согласованы с органами власти в установленном порядке, потому за участие в таких активностях, а также за распространение информации о них граждан могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности.

В ведомстве напомнили, что участие в несанкционированных мероприятиях может попасть под несколько статей. Гражданина могут привлечь по административным статьям «Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга» и «Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации».

Также участника несанкционированной акции могут привлечь и к уголовной ответственности по статьям «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий», «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ» и даже «Массовые беспорядки». По этим статьям фигурантам дела может грозить до 15 лет лишения свободы.

— К ответственности могут привлечь и за организацию, и за участие, и за вовлечение в участие, — резюмировали в пресс-службе надзорного органа.

В четверг, 15 сентября, специалист ведомства рассказала москвичам, как защитить ребенка от произвола при подработке.

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