Юноша наехал на электросамокате на четырехлетнюю девочку на востоке Москвы

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Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

18-летний молодой человек, двигаясь на электросамокате, совершил наезд на четырехлетнюю девочку, которая ехала по тротуару на самокате в сопровождении бабушки. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 20 апреля.

По словам собеседницы «ВМ», инцидент произошел на улице Вешняковской. Девочка была оперативно госпитализирована. Степень тяжести вреда здоровью ребенка будет установлена по результатам проведения экспертизы.

Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

12 апреля сообщалось, что на юге Москвы неизвестный на электросамокате сбил пенсионера. Пожилой мужчина с серьезной травмой головы был доставлен в больницу. Инцидент произошел в Битцевском лесу, недалеко от дома пенсионера. Мужчина прогуливался по парку, когда на него наехал неизвестный на самокате.