«Скучно, господа»: Канделаки ответила критикам нового вечернего шоу Павла Воли на ТНТ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Телеведущая Тина Канделаки ответила журналистам из проекта «Медуза»*, которые недавно подвергли критике вышедшую на телеканале ТНТ юмористическую передачу «Шоу Воли».

— Прочитала статью нежелательного в России проекта-иноагента «Медуза» про шоу Павла Воли и попутно посмотрела список вопросов, который прислали мне рецензенты нашей программы. Что скажу? Скажу то же, что и по поводу статьи про меня и моего супруга Василия Бровко во все той же нежелательной в России «Медузе»: скучно, господа. Видимо, рижская серая жизнь сказывается, — ответила Канделаки.

Она также подчеркнула, что Павел Воля имеет большой опыт ведения юмористических передач, в связи с чем именно ему стоит вести свое шоу на телевидении, передает Starhit.

Сам Павел Воля рассказал, что программа отобразит его взгляды на происходящее в мире. Помимо этого, зрителям передачи будут показаны его характер и взгляд на телевидение. При этом комик отметил, что с проектом Comedy Club, в котором он является ведущим, «все в порядке». Комик продолжит выступление в юмористическом шоу.

* Издание признано в РФ СМИ-иноагентом.