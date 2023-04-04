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ТНТ анонсировал новую развлекательную программу с Павлом Волей

Полина Пашкина
Общество
ТНТ анонсировал новую развлекательную программу с Павлом Волей
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Новая авторская развлекательная программа «Шоу Воли» начнет выходить на телеканале ТНТ с 16 апреля, ее ведущим станет юморист Павел Воля. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Сам комик рассказал, что программа отобразит его взгляды на происходящее в мире. Помимо этого, зрителям передачи будет показан его характер и взгляд на телевидение.

Каждое воскресенье Павел Воля будет подводить итоги недели в юмористическом стиле. Гостями и зрителями в зале авторской передачи будут как знаменитости, так и обычные люди, передает РИА Новости.

В шоу внедрят интерактивные элементы со звездами, абсурдные конкурсы, музыкальные эксперименты. Раскрывать все карты создатели шоу пока не собираются.

Павел Воля в своем Telegram-канале отметил, что с проектом Comedy Club, в котором он является ведущим, «все в порядке». Комик продолжит выступление в юмористическом шоу.

В январе Воля пропустил несколько съемочных дней телешоу. По некоторой информации, юмориста могли отстранить в связи с ситуацией, когда он высмеял активистку из Казахстана Балаусу Толеген.

В одном из выпусков Comedy Club Воля использовал фотографию девушки из социальных сетей, чтобы высмеять фотографирующихся в «загадочном» стиле. Толеген посмотрела выпуск шоу и заявила в своих социальных сетях, что воспринимает увиденное как публичное унижение, а также задумалась о подаче иска в суд.

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