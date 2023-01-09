Активистка из Казахстана подаст в суд на Павла Волю, который высмеял ее фото в эфире Comedy

Фото: Youtube / А поговорить? Ирина Шихман признана в РФ иноагентом

Активистка из Казахстана Балауса Толеген, чью фотографию в эфире шоу Comedy Club высмеял юморист Павел Воля, готовит иск в суд. Об этом сама девушка рассказала в интервью StarHit.

По ее словам, изначально она не знала, может ли обратиться в суд, так как ее фотография была взята из социальных сетей.

В результате юристы пришли к выводу, что основания для иска все-таки есть.

— Что я конкретно хочу? Во-первых, элементарно — извинений. А дальше пока не знаю. Будем разговаривать. Возможно, и моральную компенсацию, — цитирует девушку StarHit.

Напомним, в эфире программы Comedy Club телеведущий Павел Воля высмеял со сцены девушек, которые фотографируются в «загадочном» стиле. В качестве примера на экране появилось изображение Балаусы Толеген, которое было взято из открытых источников. Девушка посмотрела выпуск шоу и заявила в своих социальных сетях, что воспринимает увиденное как публичное унижение.

В начале декабря стало известно, что телеканал ТНТ закрыл популярное юмористическое шоу «Импровизация», выходившее в эфир с 2016 года. Об этом сообщили сами участники проекта.