Шоу «Импровизация» на ТНТ закрылось после шести лет эфира

Фото: YouTube / Импровизация

Телеканал ТНТ закрыл популярное юмористическое шоу «Импровизация», выходившее в эфир с 2016 года. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили сами участники проекта.

Бессменные участники шоу Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун пообещали в видеообращении к поклонникам, что продолжат выступать с концертами и вести совместную деятельность.

Как сообщили в пресс-службе телеканала, решение о закрытии шоу связано с низкой популярностью передачи на телевидении, передает ТАСС. Примечательно, что в интернете «Импровизация» пользовалась гораздо больше популярностью у аудитории.

До этого сообщалось, что проект «СамоИрония судьбы!» телеканал ТНТ запустит перед новогодними праздниками. Известно, что в картине наряду с советской эпохой ожидаются отсылки к современным проектам, например, к «Игре в кальмара».

В главных ролях в киноленте зрители увидят Филиппа Киркорова, сыгравшего Ипполита, Ольгу Бузову, которая предстанет в образе Гали, невесты Жени Лукашина из «Иронии судьбы». Также в фильме будут участвовать Ляйсан Утяшева, Тимур Батрутдинов, Павел Воля и другие знаменитости.