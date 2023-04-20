РБК: Мощный взрыв прогремел в Белгороде

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Жители Белгорода сообщили о мощном взрыве, который прогремел в городе. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает РБК.

Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия. На них видна большая воронка посреди проезжей части. Предполагается, что взрыв произошел в районе Харьковская Гора. Власти города и региона пока никак не прокомментировали произошедшее.

Позже информацию о мощном взрыве подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, при взрыве никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия находятся белгородский мэр Валентин Демидов и все оперативные службы города.

Волна от взрыва повредила несколько припаркованных недалеко от эпицентра автомобилей. Радиус самой воронки достигает 20 метров. Взрыв также выбил стекла в многоквартирном жилом доме.