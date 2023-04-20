Появились подробности взрыва в Белгороде

Фото: Pixabay

По предварительной информации, при взрыве, прогремевшем в Белгороде, никто не пострадал. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи, — заявил он.

Мэр Белгорода Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы уже находятся на месте происшествия, написал Гладков в своем Telegram-канале.

О взрыве, прогремевшем в Белгороде, стало известно поздним вечером 20 апреля. В Сети также появились кадры с места происшествия. На них видна большая воронка посреди проезжей части.