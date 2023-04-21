Российское судно загорелось около берегов Южной Кореи, четыре человека пропали без вести
На российском рыболовецком судне, на борту которого было 25 человек, произошел пожар. Оно находилось около берегов южнокорейского города Ульсана, четыре человека пропали без вести. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщило южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на береговую охрану Республики Кореи.
Причины происшествия и название судна не сообщаются.
Также сказано, что два человека получили незначительные травмы.
Согласно данным береговой охраны, 769-тонное судно, которое перевозило 100 тонн морепродуктов в водах около Ульсана, примерно в 300 километрах к юго-востоку от Сеула, шло по направлению к РФ, когда в 0:43 (18:43 по московскому времени 20 апреля) произошел пожар. Все члены экипажа являются гражданами России.
После получения сигнала тревоги береговая охрана направила спасательные суда к месту происшествия, 21 человека спасли. С помощью кораблей ВМС продолжается поиск пропавших и тушение возгорания.
По меньшей мере 12 человек погибли во время пожара на пассажирском судне на Филиппинах, среди погибших было трое детей. Судно Lady Mary Joy 3 проходило мимо острова Балук-Балук, когда на нем вспыхнул сильный пожар. В момент возгорания на борту находилось около 200 пассажиров. 57 человек удалось спасти, 14 из них благополучно доставили на берег.