Российское судно загорелось около берегов Южной Кореи, четыре человека пропали без вести

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На российском рыболовецком судне, на борту которого было 25 человек, произошел пожар. Оно находилось около берегов южнокорейского города Ульсана, четыре человека пропали без вести. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщило южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на береговую охрану Республики Кореи.

Причины происшествия и название судна не сообщаются.

Также сказано, что два человека получили незначительные травмы.

Согласно данным береговой охраны, 769-тонное судно, которое перевозило 100 тонн морепродуктов в водах около Ульсана, примерно в 300 километрах к юго-востоку от Сеула, шло по направлению к РФ, когда в 0:43 (18:43 по московскому времени 20 апреля) произошел пожар. Все члены экипажа являются гражданами России.

После получения сигнала тревоги береговая охрана направила спасательные суда к месту происшествия, 21 человека спасли. С помощью кораблей ВМС продолжается поиск пропавших и тушение возгорания.

По меньшей мере 12 человек погибли во время пожара на пассажирском судне на Филиппинах, среди погибших было трое детей. Судно Lady Mary Joy 3 проходило мимо острова Балук-Балук, когда на нем вспыхнул сильный пожар. В момент возгорания на борту находилось около 200 пассажиров. 57 человек удалось спасти, 14 из них благополучно доставили на берег.