Капремонт дома 1953 года постройки в Гагаринском районе начнется в 2023 году

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта

Москва, Ломоносовский проспект, 14 Карта всех событий

В этом году в рамках столичной программы капремонта жилого фонда стартуют работы по благоустройству дома № 14 на Ломоносовском проспекте, построенного в 1953 году.. На объекте начинаются работы по восстановлению фасада и кровельного покрытия. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы.

По словам заместителя гендиректора ФКР Владимира Кожиченкова, это здание обладает не только большой площадью фасада, которая составляет свыше 30 тысяч «квадратов», «но и сложной пластикой, а также разнообъемностью».

Он также добавил, что для реализации проекта капитального ремонта был создан уникальный проект проведения работ, учитывающий все нюансы, а также подобраны подходящие материалы.

Специалисты приступят к ремонтным работам уже сейчас. В рамках первой части они расчистят фасад здания от накопившихся загрязнений, после чего пройдет замена поврежденной керамической плитки, а также восстановление кирпичной кладки. Участки фасада, пораженные грибком, со следами намокания, обработают антисептиком.

По завершении подготовительных мероприятий будет произведена гидрофобизация, предупреждающая агрессивное воздействие атмосферных осадков. После гидрофобизации специалисты заменят окна в местах общего пользования и входные группы. Отдельного внимания заслуживает вопрос сохранения архитектурного декора.

Также мастера ФКР проведут работы по демонтажу старой гидроизоляции на крыше и устройства новой стяжки. Поверх обновленной стяжки уложат полимерно-битумный материал, который еще называют мягкой или наплавляемой кровлей.

Специалисты обновят фасад и крышу дома 1970 года постройки в районе Северное Тушино. Работы проведут в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда, особое внимание будет уделено фасаду здания.