Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Восемь педагогов прошли в суперфинал номинации «Учитель года Москвы»

Никита Худяков
Город
Восемь педагогов прошли в суперфинал номинации «Учитель года Москвы»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В суперфинал номинации «Учитель года Москвы» конкурса «Педагоги года Москвы» прошли восемь участников из 30. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Александр Тверской.

— Номинация «Учитель года Москвы» традиционно объединяет лучшие педагогические кадры столицы уже более 30 лет. У вас, финалистов, есть поистине уникальный шанс познакомиться с новыми идеями, педагогическими находками коллег, — сказал он.

Финал номинации проходил с 17 по 20 апреля. Учителя выполнили три конкурсных испытания. Во время мастер-класса они презентовали собственные инновационные методики. Жюри оценивало методическую обоснованность, актуальность, творческий подход и речевую культуру.

Во втором испытании педагоги выступили с семиминутными лекциями. Финалисты делились своими видениями тенденций школьного образования и высказывали мнение о взаимодействии общества, школы и власти. В последнем испытании учителя отвечали на вопросы родителей, учеников и других педагогов, передает официальный сайт мэра Москвы.

11 апреля прошел методический семинар для педагогов «Развитие финансовой грамотности у обучающихся в контексте обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и функционального подхода к современному образованию». Участие в мероприятии приняли 2200 человек из 78 регионов России.

Конкурсы Учителя Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Все мнения
О проекте