Восемь педагогов прошли в суперфинал номинации «Учитель года Москвы»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В суперфинал номинации «Учитель года Москвы» конкурса «Педагоги года Москвы» прошли восемь участников из 30. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Александр Тверской.

— Номинация «Учитель года Москвы» традиционно объединяет лучшие педагогические кадры столицы уже более 30 лет. У вас, финалистов, есть поистине уникальный шанс познакомиться с новыми идеями, педагогическими находками коллег, — сказал он.

Финал номинации проходил с 17 по 20 апреля. Учителя выполнили три конкурсных испытания. Во время мастер-класса они презентовали собственные инновационные методики. Жюри оценивало методическую обоснованность, актуальность, творческий подход и речевую культуру.

Во втором испытании педагоги выступили с семиминутными лекциями. Финалисты делились своими видениями тенденций школьного образования и высказывали мнение о взаимодействии общества, школы и власти. В последнем испытании учителя отвечали на вопросы родителей, учеников и других педагогов, передает официальный сайт мэра Москвы.

11 апреля прошел методический семинар для педагогов «Развитие финансовой грамотности у обучающихся в контексте обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и функционального подхода к современному образованию». Участие в мероприятии приняли 2200 человек из 78 регионов России.