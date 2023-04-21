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Благотворительный NFT-проект пополнился новыми цифровыми арт-объектами от знаменитостей

Лейла Алиева
Город
Благотворительный NFT-проект пополнился новыми цифровыми арт-объектами от знаменитостей
Фото: Unsplash

Коллекция NFT-проекта «Помогайте со звездами» на портале mos.ru пополнилась восемью новыми цифровыми арт-объектами от знаменитостей. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

— Поклонники современного искусства непременно найдут в коллекции то, что их заинтересует. Для нас очень важно, что эта история изначально с позитивным посылом и каждый цифровой объект навсегда закрепляет связь между получателем, автором и добрым делом, которое стоит за каждым пожертвованием в рамках проекта, — отметила она.

Так, телеведущая Оксана Федорова представила аудиозапись колыбельной Волховы из оперы «Садко», актриса Катерина Шпица прочитала несколько художественных стихотворений, а стрит-арт-художник Александр Тито поделился своими картинами, передает официальный сайт мэра Москвы.

Благотворительный NFT-проект «Помогайте со звездами» появился на портале mos.ru 6 апреля. Он позволяет москвичам поддержать нуждающихся в помощи людей через проверенные благотворительные организации и получить уникальные цифровые объекты, созданные знаменитостями.

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