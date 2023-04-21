Конкурс «Лидер клуба — 2023» пройдет в центрах московского долголетия

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В центрах московского долголетия начался масштабный городской конкурс «Лидер клуба — 2023». Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщила руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова.

— Конкурс «Лидер клуба» впервые проходил в прошлом году. Он вызвал такой большой отклик у москвичей старшего возраста, что было принято решение сделать его нашей ежегодной традицией, — сказала она.

Громова отметила, что в центрах московского долголетия насчитывается около 3,5 тысячи клубов. Участники конкурса смогут рассказать о себе, проявить наилучшие качества, провести мастер-классы и поделиться опытом с другими.

Конкурс продлится до 31 августа. Принять участие приглашают лидеров любого клуба центров московского долголетия. Заявки принимаются до 25 июня, передает официальный сайт мэра Москвы.

Свыше 700 человек присоединились к ассоциации клубов центров московского долголетия. Самые инициативные москвичи старшего возраста вместе организуют городские мероприятия и акции в социальных сетях, продумывают сценарии концертных программ и многое другое.