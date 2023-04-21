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Капитальный ремонт девяти городских поликлиник в ЦАО завершат в 2023 году

Лейла Алиева
Город
Капитальный ремонт девяти городских поликлиник в ЦАО завершат в 2023 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В этом году в центре столицы планируется завершить капитальный ремонт девяти городских поликлиник, пять из которых взрослые и четыре — детские. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Денис Лебедев.

— Почти во всех поликлиниках будут созданы условия для размещения современного рентгеновского оборудования, а во всех взрослых поликлиниках — для установки рентгеновских аппаратов типа «U-дуга» и маммографов, — рассказал он.

В рамках работ планируется привести в порядок комплекс помещений: процедурную, пультовую, кабинеты специалистов, вспомогательные и подсобные помещения. На данный момент капремонты во всех поликлиниках находятся на разной стадии. Так, некоторые медучреждения откроются в ближайшее время, другие — в течение текущего года.

В Таганском районе отремонтируют три поликлиники, в Мещанском — две, а также по одной в районах Красносельский, Тверской, Хамовники и Пресненский, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно после реконструкции открылась взрослая поликлиника в Черемушках. Она стала 80-й в столице обновленной по новому стандарту.

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