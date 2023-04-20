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Сергей Собянин сообщил об открытии после реконструкции поликлиники в Черемушках

Никита Худяков
Город
Сергей Собянин сообщил об открытии после реконструкции поликлиники в Черемушках
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Взрослая поликлиника открылась после реконструкции в Черемушках. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Жители района теперь могут получать помощь в современном медучреждении. Филиал поликлиники на улице Цюрупы принял первых пациентов в начале апреля. В нем обслуживаются почти 50 тысяч человек, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что она стала 80-й в столице, обновленной по новому стандарту. В здании в два раза увеличили число кабинетов врачей общей практики, сделали новый фасад, заменили внутренние перегородки, вентиляцию, коммуникации, лифты, закупили новейшее оборудование и создали безбарьерную среду для маломобильных граждан.

Также в число обновленных поликлиник вошел филиал №2 клинико-диагностического центра №4 в районе Филевский парк. После капремонта в нем будут обслуживаться свыше 35 тысяч человек, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева сообщила, что целью масштабной программы капитального ремонта поликлиник Москвы по новому стандарту является повышение качества и доступности первичной помощи жителям столицы.

Медицина Район Черемушки Москва Сергей Собянин
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