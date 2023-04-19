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Главврач московской поликлиники высоко оценила программу капремонта учреждений

Евгений Белоусов
Город
Главврач московской поликлиники высоко оценила программу капремонта учреждений
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Целью масштабной программы капитального ремонта поликлиник Москвы по новому стандарту является повышение качества и доступности первичной помощи жителям столицы. Об этом в среду, 19 апреля, рассказала главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.

— Московские поликлиники преображаются, но также развиваются подходы к организации медицинской помощи. С прошлого года в столице запущено проактивное динамическое диспансерное наблюдение по девяти самым распространенным патологиям, — заявила она.

По словам Шиндряевой, столичные поликлиники оснащают современным оборудованием, чтобы пациенты могли пройти диагностику в каждом филиале или головном офисе медучреждения. Штат укомплектовывается всеми необходимыми специалистами.

Городские власти заботятся не только о комфорте пациентов, но и о хороших условиях для работы самих врачей, добавила главврач.

Сейчас особое внимание московские поликлиники обращают на пациентов с хроническими заболеваниями. Они находятся под постоянным контролем медиков, что помогает выстраивать для каждого пациента индивидуальную программу наблюдения.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями является приоритетом госпрограммы «Столичное здравоохранение» по внедрению нового стандарта поликлиник.

По его словам, за последние несколько лет по новому стандарту построено девять новых поликлиник, завершена реконструкция 80 зданий. В 121 здании ведутся строительно-монтажные работы, которые планируется завершить до конца этого года.

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