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«Негоже Героям России незаслуженно обвинять женщину»: Пересильд ответила на травлю космонавтов

Лейла Алиева
Общество
«Негоже Героям России незаслуженно обвинять женщину»: Пересильд ответила на травлю космонавтов
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

В октябре прошлого года актриса Юлия Пересильд и режиссер фильма «Вызов» Клим Шипенко в рамках съемок отправились на Международную космическую станцию (МКС) и провели там порядка 12 часов. На днях появились слухи, что актрисе хотят присвоить звание Героя России за это достижение, однако многие космонавты не согласились с этим и резко высказались в адрес Пересильд.

— Это нормально, на фоне того, что профессиональные космонавты после полетов подолгу ждут, когда их наградят? Я хотел бы спросить профессиональное сообщество космонавтов: для них это нормально?! — заявил Герой России Федор Юрчихин.

В свою очередь актриса ответила на резкую критику и подчеркнула, что ей не нужны никакие звания.

— Уважаемые космонавты и лично Федор Николаевич Юрчихин и другие, ну переставайте уже меня травить. Негоже Героям России второй год подряд незаслуженно обвинять женщину во всех смертных грехах. Я ничего не прошу, не подаю документов ни на какие звания, — написала она в своем личном блоге.

Накануне состоялась долгожданная премьера фильма «Вызов» — первого в мире кино, снятого на борту Международной космической станции. В беседе с «Вечерней Москвой» Юлия Пересильд рассказала о съемках в космосе, подготовке к роли и тяжелых испытаниях.

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