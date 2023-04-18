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«Наша планета просто божественна»: Юлия Пересильд — о съемках в космосе, подготовке к роли и тяжелых испытаниях

Александра Ерошенко

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«Наша планета просто божественна»: Юлия Пересильд — о съемках в космосе, подготовке к роли и тяжелых испытаниях
Актриса Юлия Пересильд / Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

20 апреля состоится долгожданная премьера фильма «Вызов» — первого в мире кино, снятого на борту Международной космической станции. «Вечерняя Москва» поговорила с актрисой Юлией Пересильд, которая сыграла в ленте главную роль.

— Юлия, вы легко согласились на такой эксперимент? Все-таки кино не на земле снималось.

— В ноябре 2021 года, когда были анонсированы съемки фильма, я сразу же отправила письмо, хотела принять участие в кастинге. Мне не ответили, я уже была занята в других проектах и находилась за границей. Пока другие актрисы проходили медкомиссию, мой проект закончился, я вернулась в Россию. Тогда Константин Львович (Эрнст, генеральный продюсер Первого канала. — «ВМ») предложил мне попробоваться. Конечно, я была счастлива!

— Сложно было пройти медкомиссию?

— За свою карьеру я принимала участие в разных кастингах, но впервые я оказалась в ситуации, когда понимала, что от меня ничего не зависит! И проблема не в здоровом образе жизни и состоянии организма в конкретный момент времени, а в изначальных физических данных, заложенных природой. Меня поразило количество обследований, которые мы должны были пройти, — несколько МРТ, КТ, даже гастроскопию. Нас досконально изучали и проверяли все, вплоть до ровности носовой перегородки.

— Что стало для вас самым тяжелым испытанием?

— Проверка вестибулярного аппарата на Байконуре! Нас тренировали в кресле Барани, которое крутится во все стороны. Обычно в нем нужно провести 10 минут, но нашу тренировку довели до 20 минут, и только после этого врачи дали нам разрешение на полет. Кстати, я предлагала установить такое кресло на премьерном показе, чтобы зрители, кому интересно понять, что мы чувствовали, могли проверить это на себе. Трех минут хватит, чтобы ощутить, как это сложно!

— Как долго вы тренировались на земле?

— 24 мая 2021 года мы приехали в Центр подготовки космонавтов. Нам дали огромную стопку учебников, на изучение которых у нас была всего неделя. Половину июня мы занимались только теорией, а в июле начались тренировки. Мы готовились экспресс-методом, у нас был только один тренировочный полет в невесомости. И мы с Климом Шипенко (режиссер фильма, который вместе с Юлией принял участие в полете и выполнял там в том числе работу оператора. — «ВМ») в начале сентября прошли госкомиссию, сдали экзамены, а потом была онлайн-встреча с Европейским корпусом астронавтов. Четыре часа специалисты рассказывали про европейский модуль МКС. В сентябре мы отправились на Байконур.

— Какие были впечатления, когда вы впервые посмотрели в иллюминатор?

— Когда ты видишь нашу планету и осознаешь всю красоту, то понимаешь, что вот это и есть Бог! Буквально физически ощущаешь, что, пройдя все непростые испытания, подготовку, становишься ближе к чему-то высокому и таинственному.

— А что чувствовали при посадке?

«Наша планета просто божественна»: Юлия Пересильд — о съемках в космосе, подготовке к роли и тяжелых испытаниях Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

— Нам повезло, посадку производил Олег Новицкий (знаменитый космонавт-испытатель. — «ВМ»). Мне рассказывали столько страшных историй, что я думала, у меня будет ощущение, будто бы я прыгаю с балкона многоэтажного дома, а в реальности я не заметила, как мы сели — настолько профессиональны и точны были его действия.

— Вы говорили, что всегда мечтали сыграть врача...

— Так вышло, что у меня очень много друзей среди врачей. Все мои коллеги знают, что если кому-то нужно найти специалиста — нужно звонить Пересильд! Я настоящая фанатка этой профессии, безмерно уважаю этих людей, которые в пандемию в очередной раз доказали, что они настоящие герои. Но, несмотря на то что в моей фильмографии уже больше 70 картин, я никогда не играла врача! Я счастлива, что мне удалось воплотить в жизнь эту роль.

— Как вы к ней готовились?

— Я читала книги про торакальную хирургию (хирургия органов грудной клетки. — «ВМ»). На съемочной площадке у нас был консультант, торакальный хирург, военный врач Олег Куйбида. Перед съемками мы с Климом присутствовали на настоящей операции и пять часов наблюдали за действиями команды. Надо отдать должное режиссеру — эта сцена снята с таким перфекционизмом! Самое большое количество времени на самом деле потратили как раз на разбор операции. Мне не стыдно ни за один мой взгляд, ни за одно движение своих рук в кадре — все это абсолютно достоверно.

— Не боялись «не получиться» в кадре?

— Я еще ни в одном фильме не была такой красивой, как у Клима! Но, конечно, пришлось учесть некоторые особенности. К сожалению, очень мало российских женщин летает в космос — я всего пятая, а Анна Кикина была шестой. Мне особо не с кем было проконсультироваться, но я заметила, что вьющиеся волосы в невесомости смотрятся аккуратнее. Поэтому я взяла с собой резиночки и каждый вечер после мытья головы заплетала волосы, чтобы они вились и выглядели хорошо. Мы очень переживали, что я отеку, потому что без гравитации кровь в теле распределяется равномерно и лицо становится шире. Наш врач мне дал специальные браслеты на ноги, которые убирают отек. Я еще пользовалась косметическими патчами для глаз, и это помогало мне хорошо выглядеть в кадре.

— Рискнули бы во второй раз совершить похожий эксперимент?

— Честно скажу, после полета я безумно скучаю по МКС! Другой вопрос, что наши с Климом семьи пережили огромное испытание. Нам-то было хорошо в ракете, но они за нас безумно волновались. Но когда дети подрастут, возможно, я бы согласилась полететь еще раз, хотя им бы никогда не позволила участвовать в чем-то подобном!

— После полета вы даже написали книгу?

— Да, и названием стала фраза Олега Новицкого — «Это космос, детка». Я писала ее год и намеренно говорила все простым, девчачьим языком, убирая весь пафос. Сейчас книга на согласовании у Роскосмоса, и когда они его дадут, можно будет уже публиковать!

ДОСЬЕ

«Наша планета просто божественна»: Юлия Пересильд — о съемках в космосе, подготовке к роли и тяжелых испытаниях Фото: Роскосмос / Павел Кассин

Юлия Пересильд родилась 5 сентября 1984 года в Пскове. Окончила РАТИ-ГИТИС, известна зрителям по ролям в фильмах «Битва за Севастополь» и «Трое», сериалам «Угрюм-река» и «Людмила Гурченко». В октябре 2021 года актриса отправилась на МКС на корабле «Союз МС-19» для съемок в художественном фильме «Вызов».

СЮЖЕТ

Космонавт Олег Иванов (Олег Новицкий) во время нахождения в космосе получает серьезную травму и нуждается в срочной медицинской помощи. Врачи на Земле приходят к выводу, что операцию на сердце необходимо проводить прямо на МКС, иначе при возвращении на Землю Иванов, скорее всего, умрет от перегрузок. Для проведения первой в мире операции в условиях невесомости в космос отправляется кардиохирург Женя Беляева (Юлия Пересильд).

Факты о фильме «Вызов»

  • Неудачный рост.

Режиссер Клим Шипенко, который отправился вместе с актрисой на борт МКС, чуть не «завалил» медкомиссию — его рост 189 сантиметров, а космонавт должен быть не выше 190 см. По признанию режиссера, ему было тесно сидеть в кресле для экипажа. Ради экспедиции Климу пришлось сбросить 15 килограммов веса. В полете он выполнял функцию оператора, гримера и художника-постановщика.

  • Дешевле графики.

Бюджет картины, снятой на МКС, меньше миллиарда рублей. Снять космические сцены с использованием компьютерной графики стоило бы дороже. На фото вверху: подготовка в Звездном городке.

  • Ходченкова провалилась.

Из-за того что съемки велись на МКС, перед режиссером и продюсерами стояла сложная задача — не только найти актрису подходящего типажа на главную роль, но и ту кандидатуру, которую одобрит медкомиссия Роскосмоса. 20 актрис, среди которых была Светлана Ходченкова, не прошли медкомиссию.

  • Обогнали Голливуд.

Снять первое кино на Международной космической станции планировали и в Америке. В 2021 году в космос должны были полететь Том Круз вместе с режиссером Дагом Лайманом, с которым знаменитый актер уже сотрудничал в фантастическом фильме «Грань будущего».

«Наша планета просто божественна»: Юлия Пересильд — о съемках в космосе, подготовке к роли и тяжелых испытаниях Фото: PR Yellow, Black and White / «Роскосмос» / Первый канал
  • Настоящие космонавты.

Героя фильма Олега сыграл действующий космонавт Олег Новицкий, за плечами которого три экспедиции на МКС и три плановых выхода в открытый космос. В кадре появляются и другие космонавты — Петр Дубров в роли Петра Кудрявцева и Антон Шкаплеров, исполнитель роли космонавта Антона. После завершения съемок Олег Новицкий успешно вернул на Землю участников исторического полета.

  • США отказались.

Был вариант сценария, где героиня Юлии, торакальный хирург Евгения, общалась с американскими астронавтами, но НАСА отказалось от проекта.

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