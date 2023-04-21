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Приметы и советы

Володин назвал условия, при которых нужно вводить дистанционное образование в школе

Лейла Алиева
Общество
Володин назвал условия, при которых нужно вводить дистанционное образование в школе
Фото: Пресс-служба Госдумы

Практика показала, что дистанционный формат обучения не может полностью заменить классический, однако его стоит применять в нескольких исключительных случаях. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу, 21 апреля.

— Поступает много обращений от родителей с жалобами, что в школах после окончания пандемии коронавируса продолжает использоваться дистанционное обучение. По их мнению, уровень знаний детей от этого снижается, — рассказал он.

Среди недостатков онлайн-образования, которые отмечают родители, — снижение качества преподавания ряда предметов, дети не воспринимают такие занятия всерьез и прогуливают, не все могут позволить себе купить компьютер и обеспечить тишину во время уроков. Помимо этого, отсутствует живое общение учителей с детьми, в том числе на переменах.

Вместе с тем, согласно итогам приемной кампании в вузах за прошлый год, результаты ЕГЭ у абитуриентов стали намного хуже, чем у первокурсников прошлого года. В связи с этим, по мнению Володина, дистанционный формат обучения целесообразно вводить в случае сильных морозов, распространения вирусных заболеваний или для обеспечения мер безопасности, написал он в своем Telegram-канале.

В России предложили вернуться к традиционной для страны системе высшего образования. Перестройка вузов на новый лад может занять несколько лет. Какая система образования была в нашей стране последние 15 лет и как ее планируют обновить — в материале «Вечерней Москвы».

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