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Стало известно, какие документы москвичи чаще всего заказывают в МосгорБТИ

Лейла Алиева
Город
Стало известно, какие документы москвичи чаще всего заказывают в МосгорБТИ
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Самым востребованным документом, который горожане заказывали в Московском городском бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) с начала года, стал поэтажный план и экспликация. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— За три месяца их запрашивали более девяти тысяч раз, 2,7 тысячи заявителей обращались за техническим паспортом объекта. Эти документы используются для согласования перепланировок, оформления колористического паспорта, получения лицензий на некоторые виды деятельности, для проектирования и в других ситуациях, — рассказал он.

По словам генерального директора ГБУ МосгорБТИ Александра Кинева, чаще всего в бюро обращаются физические лица, на втором месте — столичные компании и учреждения, передает официальный сайт мэра Москвы.

Горожане могут обратиться за помощью в контакт-центр МосгорБТИ, где ответят на интересующие их вопросы. Также при необходимости операторы переводят звонок на профильных специалистов, если горожанам нужна подробная консультация по услугам учреждения.

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