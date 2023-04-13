Более 60 тысяч звонков обработали в контакт-центре МосгорБТИ

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

За год работы контакт-центра Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) было обработано более 60 тысяч звонков. Чаще всего жители столицы интересовались кадастровыми работами, технической инвентаризацией и перепланировкой квартир, а также получением архивной документации по объектам. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Операторы контакт-центра могут ответить на общие вопросы, например, о статусе заказа или стоимости документа. Также при необходимости они переводят звонок на профильных специалистов, если горожанам нужна подробная консультация по услугам учреждения.

— Благодаря открытию контакт-центра коммуникация жителей Москвы и МосгорБТИ сильно упростилась. Вместо действовавших 12 разных телефонных номеров теперь доступен единый. Повышается качество консультаций. Среднее время ожидания ответа сокращается: теперь оно составляет около одной минуты, — приводит слова Максима Гамана официальный сайт мэра Москвы.

Генеральный директор МосгорБТИ Александр Кинев добавил, что операторы принимают до 500 звонков в день. По его словам, эта цифра будет продолжать расти, так как для удобства горожан внедряются новые сервисы и услуги.

По итогам 2022 года самыми популярными услугами МосгорБТИ стали техническая инвентаризация, предоставление копий архивных документов и подготовка проектов перепланировок.