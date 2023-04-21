Специалисты благоустроят территорию возле ТПУ «Медведково»

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории, прилегающей к ТПУ «Медведково» на северо-востоке столицы. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— Главная задача проекта — улучшение пешеходной и транспортной доступности ТПУ «Медведково», в состав которого входят одноименная станция Калужско-Рижской линии метро и расположенные рядом остановки наземного общественного транспорта, — сказал он.

По словам заммэра, в рамках проекта заменят асфальт, приведут в порядок тротуары, установят удобные лавочки и новые энергоэффективные фонари.

Кроме того, будут благоустроены точки велопарковки и велопроката, а для автомобилистов организуют парковку у кинотеатра «Ладога». Также специалисты проведут озеленение и отремонтируют детские площадки.

Недавно специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства Воробьевской набережной в ЗАО. По итогам реализации проекта здесь появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом у воды.