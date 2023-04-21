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Ракова сообщила о двукратном ускорении получения результатов исследований благодаря цифровизации лабораторий

Никита Худяков
Город
Ракова сообщила о двукратном ускорении получения результатов исследований благодаря цифровизации лабораторий
Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Цифровизация столичной лабораторной службы позволила в два раза ускорить процесс проведения и получения результатов исследований. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Повышение скорости диагностики стало возможным благодаря внедрению в 2019 году централизованного лабораторного сервиса единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), — сказала она.

Отмечается, что за четыре года в электронные медкарты жителей столицы было загружено свыше 355 миллионов результатов лабораторных исследований. Попадая в систему, данные становятся доступны в режиме онлайн и врачам, и пациентам. Работа сервиса помогает занимать меньше времени для лабораторной диагностики, поэтому человек быстрее получает необходимое лечение, передает официальный сайт мэра Москвы.

30 марта руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский сообщил, что компания «Техноаналит», размещенная на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва», импортозаместила автоматические пробоотборники сыпучих и жидких материалов.

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