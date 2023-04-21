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Приметы и советы

Дерматолог Королева рассказала, как нельзя лечить аллергию

Ирина Игнатенко
Общество
Дерматолог Королева рассказала, как нельзя лечить аллергию
Фото: shutterstock

Дерматолог Татьяна Королева рассказала о нетрадиционных способах лечения аллергии, которые могут только ухудшить ситуацию.

На форумах народной медицины пишут, что порошок из яичной скорлупы с соком лимона снижает чувствительность организма к аллергенам. Но врач отметила, что реакция организма на подобную смесь может быть непредсказуемой. Аминокислоты в составе яичной скорлупы и сок лимона — сильнейшие аллергены.

Плюсами фитотерапии при аллергии называют мягкое воздействие лекарственных трав на организм. Однако у некоторых людей может проявиться индивидуальная реакция на определенные травы и цветы.

Есть мнение, что диета с содержанием большого количества витамина C может помочь в облегчении симптомов аллергии. Но самостоятельно назначать себе подобное лечение нельзя, подобрать нужную дозировку должен врач.

Также специалист отметила, что в борьбе с аллергией не помогут иглоукалывание и промывание солевыми растворами, передает Life.ru.

Вызывать аллергию могут разные вещества. Например, гель-лак. Такой вывод сделали дерматологи из Великобритании, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Следуя определенным правилам, можно защититься от аллергии и легко перенести непростой период цветения. Об этом «Вечерней Москве» рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

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