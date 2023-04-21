Ефимов: Площадь объектов индустриального парка «Руднево» увеличится в 2,5 раза

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

К концу 2024 года площадь объектов индустриального парка «Руднево», входящего в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», увеличатся в 2,5 раза — до 300 тысяч квадратных метров. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На данный момент в индустриальном парке возведены 18 производственных корпусов общей площадью около 120 тысяч квадратных метров, включая опытное производство и конструкторское бюро. К концу 2024 года планируется увеличить площадь объектов до 300 тысяч квадратных метров и создать там свыше шести тысяч рабочих мест, — рассказал Ефимов.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что в «Руднево» уже разворачивают свои мощности 17 предприятий, готовых заняться производством беспилотных летательных аппаратов. Новый кластер позволит увеличить развитие отрасли.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дегтева, рядом с «Руднево» расположены ряд трасс, станции метро «Некрасовка» и «Лухмановская», а также аэропорты Жуковский и Домодедово. Кроме того, внутри парка планируется построить 5,5 километра дорог.

Также Ефимов сообщил, что после завершения строительства девяти новых производств на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис «Москва» планируется создать более тысячи рабочих мест. Потребность в новых сотрудниках есть и на действующих предприятиях площадки. Кроме того, новые производства, запуск которых планируется до конца 2023 года, приступили к поиску сотрудников.