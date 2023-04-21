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Продавец постельного белья украл у подмосковной пенсионерки паспорт и все деньги

Степан Жирнов
Происшествия
Продавец постельного белья украл у подмосковной пенсионерки паспорт и все деньги
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье продавец постельного белья украл у пенсионерки паспорт со всеми деньгами. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 21 апреля.

По ее словам, преступление произошло в городском округе Люберцы. Злоумышленник подошел на улице к незнакомой 87-летней пенсионерке и предложил ей купить постельное белье. Товар женщине понравился, но денег у нее с собой не было, потому мужчина проводил ее до квартиры. Там преступник попросил у хозяйки воды, а когда она отвлеклась, украл паспорт с деньгами и сбежал.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники полиции задержали подозреваемого в городе Котельники. Им оказался 31-летний житель Ставропольского края. Фигуранта заключили под стражу. Правоохранители проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям.

Другое преступление произошло в одном из отделений банка городского округа Серебряные Пруды. Женщина похитила из банкомата деньги, которые забыла предыдущая посетительница.

Подмосковье Пенсионеры Люберцы Котельники Московская область
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