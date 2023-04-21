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В России за сутки выявили 7116 новых случаев коронавируса

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 7116 новых случаев коронавируса
Фото: unsplash

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 7116 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 33 летальных исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 1108 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 7409 пациентов, отмечается на портале.

В России за сутки выявили 7116 новых случаев коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

В начале апреля в стране выявили первые случаи заражения новым подвариантом коронавируса «арктур». По словам вирусолога, главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна, существующие в России вакцины эффективны против новой инфекции.

При этом последние 16 месяцев в мире циркулирует «омикрон», а его варианты лишь сменяют друг друга. «Арктур» же отличается меньшей летальностью.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова недавно сообщила, что всплеск заболеваемости новым подвариантом коронавируса в России может произойти к концу мая.

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