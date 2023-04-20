Вирусолог Альтштейн: Существующие в РФ вакцины эффективны против подварианта коронавируса «арктур»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Существующие в России вакцины эффективны против нового подварианта коронавируса «омикрон» XBB.1.16 или «арктур». Об этом в четверг, 20 апреля, заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

— Все эти варианты коронавируса, конечно, друг от друга отличаются, и у них чувствительность к вакцинам уменьшается. Но те вакцины, которые есть, способны защищать от тяжелого течения, от смерти, поэтому ими нужно будет пользоваться, — отметил эксперт.

По словам специалиста, в настоящее время в центре имени Гамалеи разрабатывается вакцина от коронавируса, которая будет более эффективной против омикрон-штамма.

Альтштейн также добавил, что последние 16 месяцев в мире циркулирует «омикрон», а его варианты лишь сменяют друг друга. «Арктур» же отличается меньшей летальностью, болезнь протекает легче, однако «он очень заразный». Ученый рассказал, что вакцина уже практически разработана, передает ТАСС.

В начале апреля в стране выявили первые случаи заражения новым подвариантом коронавируса «арктур». Чем опасен новый штамм вируса, «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.