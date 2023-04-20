Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вирусолог Альтштейн: Существующие в РФ вакцины эффективны против подварианта коронавируса «арктур»

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог Альтштейн: Существующие в РФ вакцины эффективны против подварианта коронавируса «арктур»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Существующие в России вакцины эффективны против нового подварианта коронавируса «омикрон» XBB.1.16 или «арктур». Об этом в четверг, 20 апреля, заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

— Все эти варианты коронавируса, конечно, друг от друга отличаются, и у них чувствительность к вакцинам уменьшается. Но те вакцины, которые есть, способны защищать от тяжелого течения, от смерти, поэтому ими нужно будет пользоваться, — отметил эксперт.

По словам специалиста, в настоящее время в центре имени Гамалеи разрабатывается вакцина от коронавируса, которая будет более эффективной против омикрон-штамма.

Альтштейн также добавил, что последние 16 месяцев в мире циркулирует «омикрон», а его варианты лишь сменяют друг друга. «Арктур» же отличается меньшей летальностью, болезнь протекает легче, однако «он очень заразный». Ученый рассказал, что вакцина уже практически разработана, передает ТАСС.

В начале апреля в стране выявили первые случаи заражения новым подвариантом коронавируса «арктур». Чем опасен новый штамм вируса, «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Ученые Коронавирус Вирусы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Все мнения
О проекте