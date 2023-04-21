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Парламентарии наградили журналистов газеты

Алексей Хорошилов
Общество
Парламентарии наградили журналистов газеты
Сотрудники редакции газеты «Вечерняя Москва» (слева направо): специальный корреспондент Алексей Хорошилов, директор медиацентра Елена Плешивцева, главный редактор Александр Куприянов, редактор отдела «Московская власть» Юлия Тарапата и специальный корреспондент Марьяна Шевцова на награждении благодарственными письмами в Мосгордуме / Фото: Пресс-служба Мосгордумы

20 апреля в Мосгордуме прошло награждение работников средств массовой информации. Благодарственные письма за освещение деятельности столичного парламента получили и сотрудники редакции «ВМ». Благодарственные письма вручил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

— Без вас мы бы никогда не смогли донести до москвичей то, что происходит здесь, в парламентском центре. Вы помогаете не только депутатам Мосгордумы, но и нашим коллегам — муниципальным депутатам, членам Общественной палаты Москвы. Спасибо вам огромное за то, что вы с нами на протяжении долгих-долгих лет, — сказал Алексей Шапошников.

По его мнению, освещение деятельности парламента — одно из самых сложных направлений журналистской работы. Алексей Шапошников также поздравил коллектив «Вечерней Москвы» со столетием. Благодарственное письмо за вклад в развитие столичной журналистики из рук председателя столичного парламента получил главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов.

— Работа парламентариев — это огромный труд. «Вечернюю Москву» и Мосгордуму связывает давняя плодотворная дружба. Я хочу пожелать Московской городской думе сохранить ту принципиальность и позицию, которая у нее есть, — отметил главный редактор газеты Александр Куприянов.

Благодарственным письмом «За креативный подход и создание новых информационных форматов» наградили директора медиацентра «Вечерней Москвы» Елену Плешивцеву. За преданность парламентской журналистике и верность столичному парламенту благодарственное письмо вручили замглавного редактора газеты, редактору отдела «Московская власть» Юлии Тарапате. Благодарственное письмо «За лучшее освещение деятельности Мосгордумы в 2022 году» получил специальный корреспондент отдела «Московская власть» Алексей Хорошилов, а за активное освещение проектов и программ, реализуемых Мосгордумой в 2022 году, благодарственное письмо вручили специальному корреспонденту отдела «Московская власть» Марьяне Шевцовой.

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